Homem é flagrado dentro de unidade de saúde pelas câmeras da Guarda Municipal de Londrina

Um homem foi flagrado dentro do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), no Centro, na madrugada desta quarta-feira (12), pela Guarda Municipal de Londrina, por meio da central de videomonitoramento.





Conforme a GM, o suspeito vestia blusa preta, boné e máscara quando foi visto tentando abrir os cadeados de um portão do CEO. Imediatamente, as viaturas que fazem ronda preventiva pela área foram acionadas.

Publicidade

Publicidade





Ao chegarem no endereço, os guardas municipais encontraram o indivíduo e anunciaram abordagem. A equipe identificou quatro cadeados danificados, dos quais dois do portão interno da unidade e dois do quadro de energia.





Em consulta no sistema, foi verificado que ele possui passagem pelo sistema policial. Recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para delegacia de plantão da Polícia Civil. Toda a ação foi registrada pela câmera corporal acoplada no colete de um dos servidores da GM.

Publicidade