Homem é morto a tiros por passageiro de moto em Apucarana

Um homem de 47 anos foi morto a tiros por um passageiro de motocicleta em Apucarana (Centro-Norte) no início da noite de sexta-feira (15).







Segundo a PM (Polícia Militar), o crime ocorreu por volta das 19h30, na rua Tókio, no Núcleo Habitacional Marcos Freire. Testemunhas disseram à PM que a vítima estava em uma loja de conveniência com a companheira dele quando uma motocicleta com dois ocupantes parou na esquina do estabelecimento. O carona desembarcou atirando contra ele, que correu sentido rua Tókio e, cerca de 200 metros depois, caiu ao solo.

A dupla se evadiu pela rua Jurema e não foi localizada.





A equipe policial fez o isolamento, acionou órgãos competentes como Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Bombeiros, que constataram o óbito. O corpofoi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). Também compareceram as polícias Científica e Civil, que recolheram 7 estojos e 1 projétil. Os disparos atingiram cabeça, tórax e costas.