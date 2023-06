Homem e mulher são mortos a tiros na zona sul de Londrina

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na zona sul de Londrina no sábado (17). O suspeito dos crimes morreu em confonto com a PM (Polívia Militar) na noite de domingo (18).





Conforme a PM, por volta das 10h30, houve denúncia de que uma pessoa havia sido ameaçada com uma arma de fogo na rua Pastor Vitor Augusto de Oliveira por um indivíduo em um veículo prata que já tinha se evadido. Quando os policiais estavam chegando próximo do local da ocorrência, populares fizeram contato com a equipe informando que duas pessoas não identificadas, um masculino e um feminino, tinham sido

alvejadas por disparo de arma de fogo na região da face e estavam aparentemente em óbito. Populares informaram também que indivíduos em uma moto vermelha estavam saindo do local da execução.





Com a chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi constatada a morte de ambos.





Os órgãos competentes foram acionados e compareceram à ocorrência.