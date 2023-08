Homem é preso acusado de esfaquear a mãe e agredir a irmã em Maringá

Um homem foi preso acusado de esfaquear a mãe e agredir a irmã em Maringá (Noroeste) na madrugada desta segunda-feira (14).





Conforme a PM (Polícia Militar), por volta da 00h50, houve uma denúncia de lesão corporal por arma branca em local não divulgado. A equipe policial constatou um desentendimento entre familiares no qual o filho, um rapaz de aproximadamente 25 anos, desferiu uma facada contra a mãe e agrediu fisicamente a irmã.





A PM acionou o socorro para as vítimas e efetuou a prisão do suspeito, que foi encaminhado para as providências cabíveis.