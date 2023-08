Pai adotivo é acusado de estuprar menina de dez anos em Alvorada do Sul

Um pai adotivo foi acusado de estuprar uma menina de dez anos em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) nesta segunda-feira (14).







Segundo a PM (Polícia Militar), houve contato direto da irmã da criança, uma mulher de 18 anos, que denunciou o crime. O próprio pai seria o acusado de molestar a menina menor de idade.

A equipe de serviço da PM acompanhou conselheiros tutelares na averiguação do fato. Inicalmente, a PM informou que não havia dados que apresentassem situação de flagrante delito. No entanto, as medidas preliminares estão sendo tomadas (escuta especializada, acompanhamento psicológico, etc.), e autoridade policial foi informada.