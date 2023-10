Homem é preso após ameaçar e agredir esposa e filha no Jardim Imagawa

Um homem foi preso após ameaçar e agredir sua esposa e uma de suas filhas no Jardim Imagawa, na Zona Norte de Londrina, na noite desta terça-feira (24).





Policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram chamados por um vizinho do casal, que ouviu a briga e fez uma denúncia. Na residência da família, os agentes foram recebidos por uma das filhas do homem e da vítima, que relatou que seu pai teria chegado em casa embriagado e agredido sua mãe e sua irmã.

Aos policiais, a esposa do suspeito disse que seu marido chegou embriagado e a acordou com um tapa na perna e a xingou de diversos palavrões, além de ameaçá-la de morte. Segundo a mulher, o homem disse que iria cortar seu pescoço e pendurar a cabeça no portão.