Homem é preso após invadir casa para furtar fios no Jardim Bandeirantes

Um homem de 29 anos foi preso após ser flagrado tentando furtar fios em uma residência no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina, na manhã desta quinta-feira (4).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam informações via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) de que um homem teria invadido a casa para praticar furtos.

Uma equipe foi até o local e avistou o homem no fundo do terreno. O portão estava trancado com corrente e com cadeado.





Ao avistar os policiais, o suspeito tentou se esconder na casa, mas saiu após os agentes darem voz de abordagem. Quando questionado, o homem disse à Polícia Militar que um amigo teria alugado a casa e pedido para que ele cuidasse.

