Homem é preso após Polícia Rodoviária Estadual encontrar maconha em sua bagagem de viagem em Rolândia

Durante a fiscalização o cão Arius indicou a presença de entorpecentes no bagageiro do veículo. O homem, que é morador da cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, foi identificado como proprietário da mala apontada pelo cachorro.





No interior da bagagem, os policiais encontraram 27 tabeletes de maconha, além de uma pequena porção do entorpecente, que estava na mala que o homem levava no interior do ônibus. No total, foram apreendidos 22 quilos e 200 gramas da droga.





Em conversa com o dono da bagagem, os agentes descobriram que o homem pegou o entorpecente em Foz do Iguaçu e deveria entregá-lo em Belo Horizonte/MG. O suspeito receberia R$ 1 mil pelo transporte da maconha.





Diante disso, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Rolândia.