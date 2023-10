Homem é preso com coquetel molotov no Vista Bela após ameaçar ex-companheira de morte

Homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável é preso no Jardim União da Vitória

Um homem de 43 anos com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso no Jardim União da Vitória na noite deste sábado (21) enquanto policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam um patrulhamento de rotina.