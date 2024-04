Frente fria permanece sobre Londrina e final de semana deve ter temperaturas baixas

Londrina deve ter um final de semana com tempo limpo e baixas temperaturas, conforme mostram os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (19), mesmo com o Sol, as temperaturas devem continuar baixas o não há probabilidade de chuva. Isso acontece devido a uma frente fria que está sobre o estado do Paraná.

Apesar disso, o calor deve aparecer, mesmo que por pouco tempo, no período da tarde, em Londrina e nos municípios da região.

PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (19) - Temperatura mínima de 14° e máxima de 25°





Sábado (20) - Temperatura mínima de 12° e máxima de 26°





Domingo (21) - Temperatura mínima de 14° e máxima de 27°