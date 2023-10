Homem é preso na rua Bahia por invadir loja e roubar aspirador de pó

Um homem foi preso na rua Bahia, no bairro Primavera, na área central de Londrina, por invadir uma loja e roubar um aspirador de pó e água. A prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o suspeito foi abordado pelos agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) após ser flagrado carregando um objeto de cor amarela.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a mercadoria se trata de um aspirador de pó e água e entraram em contato com a Central de Operações para verificar se havia uma ocorrência de furto.





Durante a ligação, os agentes foram informados que uma loja que vende produtos de limpeza havia sido arrombada e que alguns produtos tinham sido levados pelos criminosos.





Segundo a PMPR, três homens estão envolvidos no crime, mas somente um foi preso até o momento. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes.