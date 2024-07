Homem é preso por furtar 20 quilos de carne de creche pública no Vale do Ivaí

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (16) acusado de furtar cerca de 20 quilos de carne de uma creche em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, no Paraná.





Segundo a Polícia Militar, uma servidora da instituição de ensino acionou os agentes e contou que um suspeito teria roubado os quilos de carne, que totalizavam, aproximadamente, R$ 800.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais, então, pediram para ver as imagens da câmera de segurança e constataram que o crime foi cometido por um homem conhecido pela prática de delitos na região. De acordo com os agentes, o acusado já teria, inclusive, praticado crimes semelhantes em outros prédios públicos e em áreas comerciais do Município.





Diante da ocorrência, os policiais começaram a procurar pelo suspeito, que foi visto pulando o muro de uma residência. Nesse momento, os agentes deram voz de abordagem e o acusado assumiu ter furtado a carne da creche.

Publicidade





O homem contou, ainda, que teria vendido os produtos furtados para um conhecido, que mora nas proximdiades do local da abordagem.





Os policiais foram até a casa do suposto conhecido, que disse ter comprado os 20 quilos de carne por R$ 50.





O autor do furto, então, foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Jandaia do Sul. O homem comprou a carne também foi levado até o local para as devidas providências.





A Polícia Militar, por sua vez, conseguiu recuperar três dos pacotes de carne que haviam sido vendidos e também os encaminhou para a Delegacia.