Homem é preso por tráfico de drogas em Jataizinho; polícia apreende drogas, armas e munições

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) por tráfico de drogas e porte de munição e arma de fogo de uso restrito, durante operação deflagrada na manhã desta segunda-feira (8), em Jataizinho (Norte). A ação é decorrente de investigações que apuram dois homicídios ocorridos em março deste ano no municipio.

Crimes





De acordo com o delegado Vitor Dutra, as investigações tiveram início após a prática de um homicídio no dia 19 de março. A vítima, Tiago Oliveira da Silva, foi alvejada por dois indivíduos em uma motocicleta na rua Minas Gerais, em Jataizinho, local conhecido por frequente tráfico de drogas.





“Em um ato de vingança pela morte de Tiago, quatro ou mais indivíduos invadiram a residência da segunda vítima, Paulo Lucas Barbieri Soares, e a executaram. Paulo Lucas era supostamente envolvido na morte de Tiago, configurando uma disputa por pontos de venda de drogas na cidade de Jataizinho”, explica Dutra.





No decorrer das diligências, foi representando um mandado de prisão temporária contra um homem, de 44, suspeito de envolvimento nos crimes. Ele foi preso no dia 26 de junho. As investigações continuam a fim de esclarecer por completo os fatos.





