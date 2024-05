Homem é preso suspeito de fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei no RJ

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (21) Carlos Eduardo Freire de Brito Filho, suspeito de filmar e fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei durante os jogos da Liga das Nações, que ocorreu entre os dias 14 e 19 de maio, no ginásio do Maracanãzinho, zona norte do Rio de Janeiro.



As investigações, realizadas com apoio da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), apontaram que Carlos Eduardo entrou nos eventos esportivos sem autorização com uma máquina fotográfica semiprofissional.

O material estava equipado com lentes de aumento, utilizadas com objetivo de filmar e fotografar as partes íntimas das atletas durante os jogos, segundo a polícia.



A Folha de S.Paulo não conseguiu localizar sua defesa. Ele ainda não passou por audiência de custódia, e a polícia não informou se já tem advogado constituído.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe de inteligência da empresa de vigilância contratada pela confederação desconfiou da ação do homem e avisou as autoridades.



A polícia, então, fez um pedido de busca e apreensão, que foi autorizado pela Justiça. Os agentes então foram até o local no qual o homem estava hospedado. Lá, encontraram os vídeos gravados no Maracanãzinho e também de jogos de vôlei de praia disputados no Recife, onde o suspeito mora.



Ele foi preso pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. "Carlos Eduardo foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça", afirmou a polícia.