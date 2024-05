Equipe Londrina/FEL/IPEC tem quatro pré-convocados para Gymnasíade no Bahrein

A equipe Londrina/FEL/IPEC tem quatro atletas pré-convocados para defender o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, a Gymnasíade, que vai acontecer em outubro, em Manama, no Bahrein. O quarteto Gabriel Barreto, Letícia Evelyn Lopes, Pedro Ferreira de Abreu e Luis Felipe Abilio Gomes Barbosa deu o primeiro passo rumo à competição internacional com o bom desempenho representando o Paraná - Federação do Desporto Escolar do Paraná – FDEPR, nos Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, em Aracaju (SE). A competição é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE.



Somente o vencedor de cada prova sairia de Aracaju com status de pré-selecionado. E foi exatamente o que fizeram os atletas da equipe londrinense. Gabriel Barreto e Letícia Evelyn Lopes venceram os 400 metros rasos. O primeiro, inclusive, estabeleceu o novo recorde do campeonato para a prova, com 48seg64.

Pedro Abreu assegurou a vitória nos 3000 metros e foi outro a deixar sua marca na história da competição. O tempo de 8min51seg71 também ficou registrado como novo recorde do campeonato para a prova.

Por fim, Luis Felipe Abílio Gomes Barbosa conquistou o ouro na prova do lançamento do martelo e foi o quarto atleta da equipe Londrina/FEL/IPEC pré-convocado para representar o Brasil na Gymnasíade.

Agora o quarteto aguarda a convocação oficial da Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE para confirmar sua participação na maior competição escolar do planeta.

Além das vitórias, a equipe Londrina/FEL/IPEC subiu ao pódio mais três vezes em Aracaju. Letícia Evelyn Lopes foi prata nos 200 metros rasos, mesmo resultado de Pedro Abreu nos 1500 metros. Na série Prata, João Marcos foi o terceiro colocado nos 100 metros rasos.

O treinador Gilberto Miranda exaltou o desempenho dos atletas e lembrou a tradição da equipe londrinense em competições nacionais e internacionais escolares. “Como a gente acredita muito nessa associação escola e esporte, entendemos que é importante apoiar e participar dessas competições, que têm sempre um bom nível. Nos últimos anos, a nossa equipe tem classificado seus atletas e isso é uma parte relevante da formação deles”, ressaltou o treinador, que comandou a equipe masculina do Paraná na campanha do vice-campeonato nos JEB’s em Aracaju.