Homem esconde papelotes de maconha na meia e é preso por tráfico de drogas no Jardim Ideal

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (25) no Jardim Ideal, na Zona Leste de Londrina, após ter sido revistado pela PM (Polícia Militar) durante um patrulhamento de rotina.





Segundo os policiais, o suspeito passou um pacote para outro indivíduo, que estava em uma moto. Após o homem da moto entregar algo para o jovem, a PM decidiu abordá-lo. Nesse momento, a moto saiu em alta velocidade.

Na revista pessoal, os policiais encontraram um pino de cocaína e dinheiro trocado nos bolsos do suspeito. Além disso, a PM realizou uma vistoria no terreno em frente ao local de abordagem do homem e encontrou mais pinos de cocaína, além de papelotes de maconha e mais dinheiro.