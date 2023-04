Homem mata bebê e fere parentes a tiros por brigas familiares em Guaraci

Um bebê de seis meses morreu e outras duas pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Alto da Boa Vista, em Guaraci, na noite desta terça-feira (4). Segundo informações das vítimas, o agressor é tio de um dos feridos e a motivação seriam desentendimentos familiares.





A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 21h30 por conta dos disparos, mas, durante o deslocamento, foi direcionada com prioridade até o posto de saúde do município, onde eram atendidas duas vítimas baleadas.

Uma das vítimas apresentava ferimentos no pescoço e no braço, enquanto a outra tinha ferimentos no abdômen. Já o bebê de seis meses tinha ferimentos em diversas partes do corpo e morreu no posto de saúde.





O suspeito não foi encontrado. Na casa dele, a companheira informou que ele havia fugido após o ocorrido e que ela não sabia onde podia estar.





O caso foi registrado pela PM como disparo de arma de fogo e lesão corporal seguida de morte e será invstigado pela Polícia Civil.