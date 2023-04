Homem morre em confronto com a Polícia Militar no Vivi Xavier, em Londrina

Um homem morreu após apontar uma arma contra agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) na noite desta quarta-feira (5) no Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina.





De acordo com a PM, os policiais receberam informações sobre o possível paradeiro de um foragido e foram até o local. No endereço, avistaram um motociclista parado em frente ao portão e um indivíduo que ia ao seu encontro.

Este homem, ao perceber a presença dos policiais no local, correu para o interior da casa. Algum tempo depois, a PM observou que o indivíduo estava no telhado com uma arma de fogo em punho.





Os agentes pediram que o homem soltasse a arma, mas ele não acatou. Com isso, a PM atirou em sua direção.





O indivíduo caiu do telhado após ser atingido pelo disparo. As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) estiveram presentes no local e constataram o óbito.





Com o homem, os policiais localizaram e apreenderam uma pistola calibre 38 e onze munições intactas.