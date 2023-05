Homem morre em confronto com policiais após assassinar a esposa em Londrina

Um homem morreu após assassinar a esposa no Jardim Tarobá, na zona sul de Londrina, e investir contra agentes penais nas proximidades da PEL (Penitenciária Estadual de Londrina) 1. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (25).







Segundo informações da PM (Polícia Militar), uma vizinha do casal acionou os policiais relatando ter ouvido a mulher pedindo socorro e, na sequência, disparos de arma de fogo. A vítima morreu dentro da residência.

Na sequência, ainda de acordo com a PM, o autor do assassinato saiu gritando que havia matado a esposa e que iria atentar contra a própria vida. Ele estava ensanguentado e com uma faca nas mãos, segundo o relato de uma testemunha.





O agressor ainda investiu contra agentes penais que estavam em um evento na PEL 1. Os policiais revidaram com dois disparos, o homem se feriu com a faca e morreu.





Procurado pela reportagem, o Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná) informou que o acusado estava “com uma arma de fogo e uma arma branca”, e confrontou os agentes que vigiam a portaria da unidade.







