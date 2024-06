Homem vai à festa junina, exibe arma para público e acaba preso em Sabáudia

Um homem foi preso portando uma arma de fogo após ser flagrado exibindo o item para o público em uma festa junina em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), nesta sexta-feira (7).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu a denúncia de que o acusado estaria mostrando a arma de fogo para as pessoas presentes no evento.

Diante das informações recebidas, os agentes começaram a buscar o suspeito, que foi encontrado em uma rua próxima. Durante a abordagem, os policiais acharam, no bolso direito do homem, um revólver calibre 38 com seis munições intactas.





O acusado foi preso e a arma e as munições foram apreendidas.