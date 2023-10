Homens armados roubam veículo, rendem e agridem vítimas na avenida Saul Elkind

Dois homens armados renderam dois trabalhadores e roubaram um veículo na avenida Saul Elkind na manhã desta quarta-feira (18). Até o momento de publicação dessa matéria, os suspeitos não haviam sido localizados nem presos.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), as vítimas aguardavam seu patrão retornar à empresa quando foram surpreendidos pelos criminosos. Um dos suspeitos sacou uma arma e apontou na direção dos funcionários.

Publicidade

Publicidade





Os criminosos, então, renderam, vendaram amarraram as vítimas, que foram colocadas dentro de um carro Fiat Strada que havia sido roubado. Os suspeitos levaram os funcionários da empresa até o Residencial do Café e dirigiram o carro por cerca de 30 minutos.





Na sequência, se deslocaram até o local onde as vítimas foram encontradas e lá estava um terceiro suspeito. Os funcionários relataram que, a todo momento, receberam ameaças de morte e tiveram partes do corpo cortadas.





Depois de deixar as vítimas no local, os três homens fugiram roubando um veículo e uma carretinha no sentido de Londrina a Cambé.





Os policiais foram acionados e, durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, encontraram o carro roubado abandonado em uma via. O veículo foi encaminhado para a Central de Flagrantes para a perícia e será devolvido ao proprietário na sequência.