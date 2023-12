Idoso é preso após Polícia Militar encontrar armas de fogo em casa no Parque Ouro Branco

Com as informações, os policiais abordaram o suspeito, que negou ter armas de fogo. A versão, contudo, foi desmentida por sua esposa, que contou aos policiais que o marido guardava as armas em um cofre na residência.

Um idoso de 67 anos foi preso após a PMPR (Polícia Militar do Paraná) encontrar uma série de armas em sua residência, no Parque Ouro Branco, na Zona Sul de Londrina, na tarde desta segunda-feira (4).





No local, os agentes encontraram uma série de armas de fogo: um revólver calibre 22 e duas espingardas - uma calibre 16 e outra calibre 36 -, além de um simulacro de pistola.

Quando questionado, o idoso apresentou aos policiais os registros das armas. Os documentos, porém, estavam todos vencidos.





No bairro, os vizinhos do idoso relataram aos policiais que o homem é agressivo e, com frequência, faz ameaças de morte. Segundo as testemunhas, o idoso já teria atirado com as armas.





Diante da ocorrência, o suspeito de 67 anos foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.