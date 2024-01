Jovem de 25 anos é preso em Arapongas acusado de tentativa de homicídio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 25 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 2 de dezembro de 2023, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





A captura foi realizada na manhã desta segunda-feira (15), no mesmo município.

De acordo com o delegado da PCPR Bruno Sentone, além da vítima de tentativa de homicídio, outras duas pessoas foram atingidas de raspão por disparos de arma de fogo e tiveram lesões corporais.





“A investigação demonstrou que dois indivíduos participaram do crime e um deles permanece foragido. A motivação ainda não foi totalmente esclarecida, mas há indícios de que está ligada ao tráfico de drogas”, afirma Sentone.

O indivíduo, de 25, foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações continuam a fim de esclarecer os fatos e localizar o segundo suspeito.





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3278-2225 diretamente à equipe de investigação.