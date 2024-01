Jovem e criança ficam feridas em colisão entre carros na PR-444, em Arapongas

Uma jovem de 20 anos e uma criança de 3 anos ficaram feridas em uma colisão na PR-444, por volta das 8h da manhã de quarta-feira (17), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), um veículo Strada seguia em direção a Mandaguari quando colidiu com o veículo Ford Ka, em que estavam as duas vítimas. O condutor do Strada, de 34 anos, não sofreu ferimentos.

O teste do etilômetro foi feito, não constatando embriaguez ao volante. A jovem e a criança foram encaminhadas ao Hospital Honpar de Arapongas.





