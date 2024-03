Jovem é morto com tiro na cabeça ao lado de Igreja em Maringá

Um jovem foi morto com um tiro na cabeça em Maringá, no Nordeste do Paraná, na noite desta segunda-feira (18). O crime, de acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), tem características de execução e aconteceu ao lado de uma Igreja.





Segundo informações preliminares, a vítima estaria na praça da paróquia mexendo no celular quando foi supreendida pelo criminoso. Um único tiro teria sido disparado para matar o jovem.

Além da Polícia Civil, estiveram no local do crime a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a Polícia Científica, além do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.





O crime vai ser investigado pela Polícia Civil.