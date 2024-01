Jovem fica ferido após ser atingido por quatro tiros na Zona Norte de Londrina

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser alvejado, neste domingo (7), na rua Francisco Árias, Zona Norte de Londrina. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), ele foi encontrado caído no quintal de sua residência.





Os disparos atingiram o braço, as costas, a coxa e o tornozelo do jovem. O pai, que estava no local, informou aos policiais que os autores do crime saíram de um veículo Gol e se aproximaram do portão para efetuar os tiros.

No local, foram encontrados sete estojos de pistola calibre 380, que foram levados para a 6ª Central de Flagrantes e apresentados ao delegado de plantão. A vítima foi encaminhada para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.





