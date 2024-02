Jovem morre em confronto armado com a Polícia Militar na Zona Norte de Londrina

Um jovem de 26 anos morreu em um confronto armado com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) em um fundo de vale no Jardim Maria Celina, na Zona Norte de Londrina, na tarde desta terça-feira (13).





De acordo com o 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), uma equipe foi até o local para dar apoio a alguns agentes que já se encontravam no endereço. As informações preliminares apontavam que um homem havia fugido e entrado na mata, o que mobilizou buscas.

Um policial avistou o jovem entrando em um barraco no local e, com isso, os agentes decidiram entrar no local. De imediato, os policiais viram o suspeito com uma arma na mão.





Nesse momento, segundo a Polícia Militar, os agentes deram a ordem para que o homem largasse a arma. O suspeito, contudo, não a largou e a apontou em direção aos policiais.





Com isso, os agentes tiveram de atirar contra o jovem, que chegou a ser socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas morreu no local.





A arma de fogo que o suspeito portava - um revólver calibre 38 - foi apreendida pela PMPR e encaminhada para a Central de Flagrantes.