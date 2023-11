Londrina: Clientes que compraram celulares denunciam loja por falta de entrega

Clientes de uma loja de Londrina que comercializa celulares procuraram a Delegacia de Estelionatos e o Procon (Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor) após comprarem iPhones e não receberem os aparelhos, além de não conseguirem reaver o dinheiro. O grupo, que reúne dezenas de pessoas, relata que há mais de quatro meses tenta resolver o impasse, mas sem sucesso.





Um desgaste que tem gerado inúmeros transtornos. “É frustrante, porque estou em processo para comprar um imóvel e tinha um valor guardado para dar entrada. Tirei o dinheiro para comprar o celular, que tinha um preço atrativo, e iria repor depois. Agora estou sem o iPhone e o dinheiro”, relatou uma jovem, que gastou R$ 3.070.

Outra jovem pagou R$ 10 mil à vista para comprar dois equipamentos, um para ela e o segundo para a mãe. Toda a negociação foi feita de forma on-line. “Eles chegaram a me enviar um contrato, mas não recebi nada. Quando comecei a ir atrás de respostas disseram que iriam entregar em agosto, depois setembro e hoje não respondem mais”, lamentou.





A empresa fazia toda a propaganda, com ofertas dos celulares abaixo do preço de mercado, pelo Instagram. “Paguei R$ 4.200 no PIX por um iPhone 14 Pró-Max, mas estou até hoje sem o produto. Tentei ir no local que seria a sede da loja, na Gleba Palhano (zona sul) e na recepção falam que os responsáveis não aparecem há mais de 30 dias”, comentou um outro cliente.

Em um grupo de WhatsApp estão pouco mais de 60 pessoas de Londrina e região que se dizem prejudicadas pela loja. “Sem dúvidas fomos vítimas de estelionato”, classificaram.





A última publicação da Imerican Place na rede social foi em 18 de outubro. Na postagem, a empresa diz que “devido a diversos fatores houve atraso nos contratos” e que “teve as contas bloqueadas, motivo pelo qual não consegue resolver as pendências com mais agilidade e rapidez”. Na mesmo informe avisou sobre a contratação de uma gestora de pagamentos, que seria a responsável por dar “início ao atendimento para prosseguir com os acordos”.





