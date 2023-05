Londrina: Envolvidos em roubos de fios de cobre são condenados

A Polícia Civil de Londrina segue investigando a ação de um grupo criminoso especializado no roubo de fios de cobre e que atuou no município entre os meses de novembro de 2021 e abril de 2022. Em cinco furtos realizados, a quadrilha pode ter causado prejuízos da ordem de R$ 3,2 milhões.





O delegado Rafael Souza Pinto explica que, no começo do mês de maio, a 3ª Vara Criminal emitiu a sentença de três envolvidos em dois furtos no pátio da Copel (Companhia Paranaense de Energia) e de outra empresa da cidade.

“As penas variam de 15 a 47 anos de prisão”, explica, pontuando que seis pessoas já foram presas por envolvimento nos crimes, e uma sétima está sendo investigada.





