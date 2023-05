Pedido de divórcio pode ter motivado feminicídio na zona sul de Londrina

Um pedido de divórcio pode ter sido a motivação de um feminicídio registrado na manhã desta quinta-feira (25) no Jardim Tarobá, na zona sul. A informação foi confirmada pela delegada Livia Pini.





De acordo com Pini, na residência da vítima foram encontrados documentos que mostram que a mulher estava sendo acompanhada pela Defensoria Pública de Londrina para efetuar o pedido de divórcio. A vítima deixa um filho de 14 anos.

“A gente acredita que essa possa ser uma motivação do crime, até por esse ser um padrão dos feminicídios. Ainda vai ser melhor apurada a motivação, mas, a princípio, a gente acredita que essa foi a causa”, disse.





De acordo com a Polícia Civil, o homem matou a mulher com disparos de arma de fogo e testemunhas disseram ter ouvido pelo menos três tiros. O autor também acertou golpes de faca no rosto e no corpo da vítima.

Após o crime, o agressor saiu do local portando um revólver e uma faca e foi em direção à PEL (Penitenciária Estadual de Londrina) 1, onde estava ocorrendo um evento. Os policiais penais tentaram fazer uma contenção, verbalizando para que ele deixasse a arma no chão.





“Em algum momento ele realmente dispensa a arma, mas segue com a faca. Ele se autolesiona com a faca e, em um determinado momento, também há verbalização para que ele deixe a faca. Ele não deixa, vai em direção aos agentes, que é o momento em que a gente ouve os últimos disparos e ele indo ao chão”, relatou Pini. Um vídeo que circula na internet flagrou esse momento em frente à penitenciária.

Testemunhas disseram ter ouvido uma discussão entre o casal. Depois, a mulher pediu socorro e um primeiro tiro foi ouvido; logo depois foram efetuados os outros disparos.





Procurada pela reportagem, a PPPR (Polícia Penal do Paraná) disse, através de nota, que o homem confrontou os policiais penais que reforçavam a portaria da PEL 1.

“As tratativas para promover a segurança conduziram o homem a entregar a arma de fogo, contudo, ele investiu contra os policiais com a faca. Ele foi contido com dois disparos de arma de fogo, e ainda sim, utilizou a referida faca para se mutilar, e foi a óbito”, diz a nota.





SAIBA MAIS SOBRE A INVESTIGAÇÃO DO CASO E ORIENTAÇÕES DA DELEGADA: