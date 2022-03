Mais de 230 kg de maconha são apreendidos em casa de Arapongas

A PM (Polícia Militar) apreendeu mais de 230 kg de maconha em uma casa no bairro Vila Industrial, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (1º). Um homem foi preso e um revólver calibre 38 com 5 munições também foi recolhido.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas) fazia o patrulhamento pela região quando viu um adolescente ao lado de um carro estacionado em frente a um bar na rua Furriel - o estabelecimento já teria sido, de acordo com a polícia, alvo de diversas denúncias por venda de drogas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Durante a abordagem, os policiais encontraram, dentro do veículo, oito tabletes de substância análoga a maconha, além de uma faca e uma balança de precisão. O menor de idade, já conhecido no meio policial, admitiu ser o responsável pela droga, que teria acabado de comprar.





O adolescente informou à polícia que comprou a droga em uma casa no mesmo bairro, onde um traficante armazenaria grandes quantidades de maconha. Os agentes da Rotam foram ao local e contataram o morador da casa, que autorizou a entrada da polícia. No quarto principal, de acordo com a PM, os policiais encontraram um total de 232,35 kg de maconha, além de um revólver calibre 38 e 5 munições que estavam no guarda-roupa. O dono da casa assumiu a responsabilidade pela droga e pelo revólver, recebendo voz de prisão imediatamente.





A droga e a arma foram apreendidas, assim como as munições e a balança de precisão usada pelos traficantes. O homem foi encaminhado à 22ª SDP (Subdivisão Policial de Arapongas) para as providências administrativas.