Mercadorias oriundas do Paraguai são apreendidas em Floresta

Policiais rodoviários do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam mercadorias oriundas do Paraguai, nesta terça-feira (16) na BR-317 em Floresta (Norte do Paraná).





De acordo com informações do BPRv, os policiais receberam informações de que um veículo Hyundai/HB20 de cor azul que vinha pela PR-317 poderia estar com carga ilícita.

A equipe que recebeu a informação logrou êxito em abordar o veículo em frente ao Posto Rodoviário de Floresta e, após revista, verificou-se que o mesmo transportava mercadorias vindas do Paraguai, tais como celulares, receptores de TV e roteadores, sem a devida comprovação fiscal.





Na mesma rodovia estadual, em Engenheiro Beltrão (Noroeste do Paraná) a equipe da BPRv apreenderam mais de 70 caixas oriundas da Argentina, leia a matéria abaixo.