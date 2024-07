Monitor de clínica de reabilitação é preso por torturar pacientes em instituição no Paraná

A Policia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira, em Cascavel, no Oeste do Paraná, um homem de 33 anos, que é investigado pelas práticas de tortura, maus-tratos e lesão corporal. Os crimes foram praticados contra pacientes de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Mangueirinha, no Sudoeste do Estado.





A equipe policial iniciou investigação no dia cinco deste mês após denúncias de que os pacientes estariam sofrendo agressões como forma de castigo e repreensão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As diligências apontaram que o suspeito exercia a função de monitor e que utilizava diversas técnicas para agredir os pacientes, como asfixia por meio de enforcamento. Uma das vitimas relatou que no intervalo de um pouco mais de duas semanas foi agredida ao menos quatro vezes.





"Diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração da prática de tortura, a Polícia Civil do Paraná representou pela prisão preventiva do investigado", afirma o delegado da Polícia Civil Breno Machado.





Durante a abordagem ao suspeito, a equipe encontrou uma uma faca e um cassetete que possivelmente era utilizado contra os pacientes. Ambos os itens foram apreendidos.





Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.