Morre a quinta vítima de acidente entre ônibus escolar e trem em Jandaia do Sul

Morreu na manhã desta quinta-feira (23) a quinta vítima do acidente entre um ônibus escolar e um trem em Jandaia do Sul. João Lucas dos Santos Silva tinha oito anos de idade e estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi desde o dia 09 de março, data da tragédia. A vítima teve a morte cerebral confirmada por volta das 8h desta quinta-feira. Segundo informações da prefeitura de Jandaia do Sul, a família da criança autorizou a doação dos órgãos.





Júlio César Farinazzo, coordenador da Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Jandaia do Sul, explica que nos últimos dias a vítima apresentou uma piora no quadro de saúde e estava em estado gravíssimo. Segundo ele, na noite desta quarta-feira (22) foi aberto um protocolo de morte encefálica, que foi confirmada na manhã desta quinta-feira. “Esse protocolo consiste na realização de exames que detectam se há alguma atividade cerebral, se há sinais, que são repetidos depois de algum tempo, confirmando a morte encefálica”, explica.

Farinazzo também esclarece que a família da vítima optou por fazer a doação de órgãos. Ainda não há informações a respeito da liberação do corpo pelo Hospital Metropolitano de Sarandi, assim como local e horário do velório e sepultamento.





