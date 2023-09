Motociclista de 35 anos morre após colidir frontalmente com carro em Ribeirão Claro

Um motociclista de 35 anos morreu após colidir frontalmente com uma L200 na PR-151, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (24).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor da moto trafegava no sentido contrário ao veículo em uma pista simples na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo.

O motorista da L200, de 49 anos, realizou o teste etilométrico e o resultado foi negativo.





O motociclista morreu ainda no local do acidente. O IML (Instituto Médico Legal), a Perícia de Jacarezinho (Norte Pioneiro) e a Polícia Civil de Ribeirão Claro estiveram presentes para os procedimentos cabíveis.