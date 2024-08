Motorista com caminhão "vazio" é flagrado com mais de 10 toneladas de maconha na BR-277 em Balsa Nova

Um motorista que disse estar com o caminhão "vazio" foi flagrado com mais de 10 toneladas de maconha na BR-277 em Balsa Nova (região metropolitana de Curitiba) no início da manhã desta sexta-feira (9).







Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 6h30, após receberem uma informação de tráfico de drogas, policiais rodoviários federais abordaram um caminhoneiro que informou que carregaria o veículo com grãos em Curitiba. No entanto, ao vistoriarem a carga, os policiais verificaram que estava totalmente carrega com fardos do entorpecente.

Depois da retirada da droga, a pesagem resultou em 10.222,76 quilos. Com a descoberta, o homem relatou aos policiais que pegou o caminhão com a droga em Paranavaí (Noroeste) e a entregaria em Curitiba.





Com essa apreensão, a PRF no Paraná atinge a marca de 152 toneladas da droga, 57 toneladas a mais que o mesmo período no ano passado. Em todo 2023, foram apreendidas 193 toneladas.