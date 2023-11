Motorista de aplicativo é surpreendido por dois homens e tem carro roubado na rua Sergipe

Um motorista de aplicativo foi surpreendido por dois criminosos quando estava estacionado na rua Sergipe na madrugada desta segunda-feira (27) e teve o veículo roubado.





De acordo com o depoimento da vítima, dois homens entraram no banco de trás do carro e colocaram algo em suas costas. O motorista suspeita que se tratava de uma arma, já que os criminosos o alertaram que estavam armado.

Publicidade

Publicidade





Os homens, então, ordenaram que o motorista saísse com o carro. O condutor seguiu até a avenida Lúcia Helena, onde os criminosos mandaram o condutor do veículo descer. Novamente, ameaçaram o motorista com a arma.





O condutor saiu do veículo e deixou seus dois celulares com os criminosos. O homem, então, seguiu a pé em direção a um posto de gasolina localizado entre a avenida Brasília e a avenida Duque de Caxias. No local, pediu emprestado um telefone e acionou a PMPR (Polícia Militar do Paraná).

Publicidade





Uma equipe policial do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o local e a vítima informou não saber a placa do veículo, já que o carro era alugado. Os policiais, então, entraram em contato com o proprietário da locadora e o dono informou a placa do automóvel, bem como sua localização, que foi obtida por meio do rastreador.





Os agentes da Polícia Militar, na companhia do motorista de aplicativo, foram até o local indicado - na esquina entre a rua Capela e a rua Sagitário - e encontraram o veículo abandonado, sem as placas, trancado e sem as chaves.





Enquanto os policiais aguardavam a chegada dos papiloscopistas, a vítima do crime encontrou as placas do veículo em uma calçada, escondidas por folhas.





Os papiloscopistas, então, chegaram ao local e coletaram possíveis impressões digitais. Um chaveiro foi acionado para abrir o veículo, que foi devolvido ao motorista após a coleta de provas.