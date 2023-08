Motorista é preso com 28kg de cocaína escondida no tanque de combustível de carro em Londrina

Um motorista foi preso ao ser flagrado com 28kg de cocaína escondida no tanque de combustível de um carro em Londrina no último sábado (5). A ocorrência foi divulgada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta segunda-feira (7).





Segundo a PRF, a equipe policial iniciou a abordagem para verificar uma manobra brusca feita pelo condutor e localizou a droga ao aprofundar a fiscalização.





Imersos no combustível do veículo, estavam 27 tabletes de cocaína envoltos em bexigas. A droga tem valor de mercado estimado em mais de um milhão de reais, informou a PRF





O motorista, um homem de 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a polícia civil da região.