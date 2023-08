Justiça eleitoral condena Boca Aberta por falsificação de documentos em Londrina

João Marcos Anacleto Rosa, juiz eleitoral, condenou Emerson Miguel Petriv, mais conhecido como Boca Aberta, a quatro anos, cinco meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa e das despesas processuais, por falsificação e uso do documento falso. A decisão é da última quarta-feira (2), foi divulgada nesta sexta-feira (4) e cabe recurso.





São três os fatos, segundo consta da denúncia, em que o acusado se envolveu intencionalmente, "ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta". Em 20/03/2018, ele falsificou documento público de desfiliação partidária por justa causa, elaborado supostamente pelo Partido da República (PR), com a inserção de assinatura de José Roque Neto, ex-presidente do PR, sem que ele soubesse do documento, para fins eleitorais.

Na mesma data, Petriv falsificou documento particular: confeccionou uma notificação da suposta desfiliação dele por justa causa do Partido da República (PR), inserindo falsa assinatura da aludida pessoa, sem o conhecimento dele, para fins eleitorais.





Por fim, foi até o Fórum Eleitoral de Londrina, na rua Parigot de Souza, nº 231, Centro Cívico onde fez uso dos documentos público e particular falsificados, para obter vantagens eleitorais, consistente na desfiliação do Partido da República.

A denúncia foi recebida em 21/08/2020.





Em depoimento, Roque Neto afirmou que "ambos os documentos são falsos e inverídicos, preparados para o benefício do representado junto a Justiça Eleitoral".

Embora Boca Aberta tenha afirmado que recebeu os documentos por email da assessoria de Roque Neto, não apresentou cópia da mensagem, tampouco indicou o possível endereço eletrônico de origem, segundo a Justiça.







O juiz fixou a pena base em um ano e quatro meses de reclusão, além do pagamento de quatro dias-multa. No entanto, por incidir agravante da reincidência e maus antecedentes, a pena definitiva em relação ao delito de uso de documento falso para fins eleitorais ficou em um ano, seis meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de quatro dias-multa.





A FOLHA procurou a defesa do ex-deputado, que disse que somente Boca Aberta falaria sobre a decisão. O ex-parlamentar não atendeu as ligações. (Colaborou Lucas Marcondes/Grupo Folha de Londrina)