Motorista embriagada que levava criança com deficiência é presa por injúria racial em Apucarana

Uma mulher embriagada, que tentava dirigir um carro com uma criança com deficiência no interior, foi presa acusada de praticar injúria racial em Apucarana, no Centro Norte do Paraná, na noite deste domingo (16).





Segundo a Polícia Militar, a suspeita estacionou o veículo em um local proibido em frente ao Hospital da Providência. A mulher estava, segundo relatos, tão embriagada que mal conseguia tirar o carro do lugar.

Diante da situação, populares que passavam por ali tentaram alertar a acusada, que agiu de forma agressiva e proferiu, inclusive, injúrias raciais contra uma mulher negra.





A suspeita também ameaçou os policiais, que decidiram prendê-la e levá-la até a Delegacia. A vítima das injúrias raciais decidiu representar contra a mulher.





Um familiar da acusada foi contatado devido à criança com deficiência, pela qual ficou responsável.





O carro conduzido pela suspeita embriagada foi apreendido, visto que estava estacional em local irregular e tinha débitos pendentes.