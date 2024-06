MP denuncia por tentativa de homicídio mulher que jogou soda cáustica no rosto da ex-namorada do companheiro

Mulher suspeita de atacar jovem com ácido em Jacarezinho é presa e alega ciúmes do ex

A PM (Polícia Militar) prendeu uma mulher que seria a autora do ataque com ácido contra uma jovem de 23 anos em Jacarezinho (Norte Pioneiro). O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (22) e a detenção no início da manhã desta sexta (24).