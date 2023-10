Mulher é agredida com picareta em Londrina após reclamar que marido pisou na terra

Uma mulher foi agredida com uma picareta pelo seu marido após reclamar que o homem havia pisado na terra na residência do casal. O caso foi registrado no início da noite desta quinta-feira (12), no Jardim Santo André, em Londrina.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os policiais foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) pela própria vítima, que informou que o marido estava bêbado ao chegar em casa.

Na residência, o homem teria pisado na terra e estaria sujando todo o quintal, o que fez com que a vítima reclamasse. O marido, então, pegou uma picareta e começou a quebrar todo o piso da residência. A mulher gritou e pediu para que o homem parasse, mas o suspeito a agrediu com a picareta, o que lhe causou lesões no braço e no dorso esquerdo.





A mulher foi agredida em frente às suas duas filhas, que acionaram os policiais.





No local, com a autorização da vítima, os agentes entraram na área externa do imóvel e encontraram o suspeito. Os policiais conversaram com o marido da mulher e o homem disse que trabalhava a semana toda e, mesmo assim, não podia pisar na terra que a vítima se exaltava.





O suspeito confirmou que havia quebrado o piso e apresentava, de fato, sinais de embriagues. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.