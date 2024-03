Mulher é presa por furtar barras de chocolate e carne de porco em mercado de Apucarana

Uma mulher foi presa por furtar produtos de um supermercado em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (13).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe de agentes fazia um patrulhamento de rotina pelo Centro da cidade quando avistou uma mulher, que, há alguns dias, apresentava um mandado de prisão em aberto.

A suspeita, ao ver a viatura policial, escondeu uma das sacolas que carregava. Por isso, os policiais decidiram abordar a mulher. A busca pessoal, porém, não foi feita, já que não havia uma policial feminina no local.





Os agentes verificaram que não havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher, mas, ao pedirem para a suspeita esvaziar as sacolas que carregava, encontraram diversos produtos.

Ao questionarem a mulher sobre a origem dos itens, ela disse ter comprado de uma pessoa na rua. Mesmo assim, os policiais suspeitaram, visto que, nas sacolas, havia 19 barras de chocolate, além de uma série de cosméticos, artigos de limpeza e uma bandeja com carne de porco, que tinha uma etiqueta de um supermercado.





Em contato com o gerente do estabelecimento comercial, os agentes descobriram, por meio das câmeras de segurança, que a suspeita havia furtado todos os produtos do supermercado.





A mulher foi presa e confessou ter furtado itens, também, em uma farmácia da região central.