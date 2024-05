Mulheres são presas em Apucarana com mais de R$ 130 mil em produtos contrabandeados

Duas mulheres foram detidas com grande quantidade de produtos trazidos do Paraguai na rodovia PR-444, em Caixa de São Pedro, distrito de Apucarana, nesta quarta-feira (22). Somando os valores declarados aos policiais, de acordo com o boletim de ocorrência, mais de R$ 130 mil foram apreendidos.





Ainda segundo o BO, durante patrulhamento de rotina, a equipe foi abordada por uma pessoa que, sob anonimato, relatou a presença de um Fiat Punto e um VW Gol em atitude suspeita estacionados na via pública. Ao perceber a aproximação da polícia, o Fiat Punto acelerou em direção à rodovia PR-444. A equipe policial utilizou sinais sonoros e luminosos para dar voz de abordagem, que foi acatada pela condutora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Fiat Punto estava ocupado por duas mulheres que, durante a entrevista, entraram em contradição várias vezes. Em revista no veículo, foram encontrados no bagageiro diversos produtos eletrônicos, itens de uso pessoal e alimentícios, trazidos do Paraguai sem o devido desembaraço aduaneiro. A carga foi estimada em R$ 70.000.





A condutora também revelou que estava na posse do Gol, estacionado próximo ao local da abordagem, e a chave do veículo foi encontrada escondida em seu sutiã. O Gol também continha uma grande quantidade de produtos eletrônicos de origem estrangeira, com valor estimado em R$ 60.000.





Ambas foram presas e encaminhadas ao 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e, posteriormente, à Polícia Federal em Londrina, assim como os veículos e as mercadorias.