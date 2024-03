Na BR-277, homem que transportava cocaína em ônibus com destino à Londrina é preso

Um homem foi preso com 5,414 Kg de cocaína na noite de quinta-feira (14) na BR-277, perto de Céu Azul (Oeste) pela Polícia Militar do Paraná, em uma ação coordenada pelo BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira). O indivíduo estava dentro de um ônibus que tinha como destindo a Londrina. A fiscalização faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.





Os policiais realizaram uma abordagem a um ônibus de transporte interestadual por volta das 23h. Ele fazia o itinerário de Foz do Iguaçu para Londrina. Durante a fiscalização, a equipe policial encontrou uma bolsa localizada no fundo do veículo que continha cinco tabletes de cocaína. Um dos passageiros apresentou comportamento suspeito, evitando contato visual com os policiais, e assumiu a posse da mochila.

Ele disse que receberia R$ 2 mil pelo transporte e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, que dará continuidade às investigações da rede a qual ele pertence.





A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está dentro do Programa Nacional de Enfoc (Enfrentamento das Organizações Criminosas).





