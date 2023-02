No Paraná, PRF apreende carga de droga estimada em R$ 31 milhões

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou, na noite deste sábado, uma apreensão de drogas estimada em R$ 31 milhões. A ocorrência foi registrada na BR-376, em Nova Esperança, no Paraná e os agentes apreenderam cerca de 260 quilos de pasta base de cocaína em uma carreta.





Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização quando decidiram abordar o veículo que transitava em velocidade incompatível com a indicada para a rodovia.

A carreta estava carregada de milho, mas as atitudes do motorista aumentaram as suspeitas e então os policiais decidiram realizar uma busca mais minuciosa, foi quando perceberam que o assoalho apresentava diferenças em parte de estrutura.





Eles descobriram que ali havia um fundo falso e com a ajuda do Corpo de Bombeiros conseguiram serrar e abrir o compartimento. Dentro foram localizados tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram 259,4 quilos.





O motorista contou que foi contratado para fazer o transporte do ilícito da região de fronteira, próximo a Pedro Juan Caballero/Paraguai, até a cidade de Maringá. O condutor foi preso e responderá por tráfico internacional de drogas.