Operação Corpus Christi da PRF apreende 2 toneladas de cocaína e mais de 156 mil maços de cigarros em Londrina

A operação Operação Corpus Christi da PRF (Polícia Rodoviária Federal), encerrada neste último domingo (2), obteve 2 toneladas de cocaína e mais de 156 mil maços de cigarros apreendidos, 24 sinistros, 10 motoristas autuados e uma morte em Londrina e unidades operacionais da região.





A PRF em em Londrina abrange as Unidades Operacionais de Ibiporã (BR 369), Cornélio Procópio (BR 369), Santo Antônio da Platina (BR 153), Apucarana (BR 376) e Mauá da Serra (BR 376) - BR 376 conhecida como Rodovia do Café, compreendendo aproximadamente 528 km de rodovias.



Durante o feriado, com reforço operacional, foram fiscalizados 528 veículos e 538 pessoas. Como resultado dessas fiscalizações foram registradas 345 infrações trânsito, dentre elas ultrapassagens proibidas (83) e falta de equipamento obrigatório de segurança como cinto e cadeirinha (30).





Foram também registradas 74 imagens com o uso do equipamento de radar, veículos com velocidade acima do permitido pela sinalização e 322 testes do etilômetro (bafômetro) foram realizados resultando na autuação de 10 motoristas, e um deles foi detido pelo crime de embriaguez.

No total, foram registrados 24 sinistros de trânsito nas rodovias federais da região, deixando ao todo 16 pessoas feridas e uma morta, sendo dentre eles 7 sinistros com maior gravidade.





AÇÕES EDUCATIVAS

Ações educativas foram desenvolvidas, em especial quanto a importância do uso de cinto de segurança em transporte coletivo de passageiros, além da realização “Cinema Rodoviário” na Unidade Operacional de Mauá da Serra, atividade em que condutores e passageiros são abordados e sensibilizados através de palestra em vídeo/áudio acerca das principais condutas ensejadoras de acidentes e suas formas de prevenção, visto ser uma região de serra e que estão ocorrendo sinistros com frequência.







COMBATE AO CRIME





Foram apreendidos 2.120 Kg de cocaína, 156.500 maços de cigarros de origem estrangeira, 108 pneus sem documentação que comprove sua origem e 3.936 Kg de maconha, e 5 pessoas foram presas.