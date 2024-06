Operação Lei Seca em Londrina aplica 26 autos de infração e recolhe 7 veículos

Ainda conforme a PM, as ações têm como finalidade sensibilizar os condutores e passageiros de veículos a respeito da necessidade e a importância da prevenção de acidente de trânsito e do respeito às normas de trânsito, além de minimizar condutas perigosas como: embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, entre outros.

Para coibir que as pessoas dirijam sob o efeito de álcool, o Paraná promoveu nesta sexta-feira (14) várias ações da Operação Lei Seca, de forma integrada, em 18 municípios do Estado. A mobilização envolveu o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), as polícias Militar e Civil, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as guardas municipais e agentes municipais de trânsito.





As ações marcaram a adesão do Paraná às estratégias desenvolvidas pelo Fórum Nacional Permanente da Lei Seca, de ter um calendário nacional, com ações conjuntas realizadas em todo o Brasil.

Em Curitiba, a força-tarefa iniciou às 21h, na rua da Cidadania do Cajuru, e percorreu vários pontos da Capital com blitz de fiscalização e de educação no trânsito. O objetivo é unir esforços e padronizar estratégias para a redução de sinistros e mortes no trânsito provocados pelo uso de bebida alcoólica.





“O foco aqui é sensibilizar a população para que não combine bebida alcoólica com direção de veículos. Essa combinação aqui no município de Curitiba tem sido uma das principais causas de mortes”, comentou o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

“Queremos convidar a sociedade para se engajar nesse projeto. O motorista tem várias alternativas. Não tem problema usar bebida alcoólica, o problema é combinar com a direção de veículos. Então use transporte alternativo, eleja o motorista da vez. Mas nós precisamos do apoio da sociedade para reduzir o número de mortes e de vítimas de trânsito em razão do álcool”, destacou.





“Nós trabalhamos com a fiscalização para conscientizar. A fiscalização é somente para verificar o condutor que está em situação de embriaguez. Não queremos coibir a festividade, a alegria. Nós queremos trazer conscientização. Se você beber, não deve dirigir”, apontou o comandante do Bptran (Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar), Omar Bail.

A ação na Capital contou com a presença do diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado; do comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar, Omar Bail; do superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira; do Delegado da Dedetran (Delegacia de Delitos de Trânsito), Ivonei Oscar da Silva; além de representantes das Secretarias de Estado de Segurança Pública e da Saúde, da Setran (Superintendência de Trânsito de Curitiba) e da Guarda Municipal da capital.





Além da Capital, foram organizadas blitze ainda em Almirante Tamandaré, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo e Umuarama. Tanto dentro das cidades, quanto nas rodovias.







“O motorista tem a consciência, tem a informação, mas é fundamental que haja a fiscalização para que ele tenha a percepção de que os órgãos policiais e as forças de segurança pública estão engajadas e priorizando a fiscalização da alcoolemia, da embriaguez ao volante”, disse o superintendente da PRF, Fernando Oliveira.