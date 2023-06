Organização envolvida no tráfico de drogas e armas em Londrina é alvo de operação da Polícia Civil

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PCMS (Polícia Civil do Mato Grosso do Sul) prenderam em flagrante dois homens, de 24 e 29 anos, e apreenderam um adolescente, de 17, por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (22).





A ação aconteceu simultaneamente em Londrina e Cambé, na região Norte do Estado, e no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PCPR, a operação foi deflagrada visando desarticular uma organização criminosa envolvida na distribuição de drogas e armas em Londrina e Cambé.