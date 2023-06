PCPR e PRF deflagram operação contra grupo ligado a roubos de cargas na Grande Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PRF-PR (Polícia Rodoviária Federal do Paraná) estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (27) com o objetivo de cumprir 36 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado a pelo menos sete roubos de cargas. Tratam-se de 18 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão.





A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Mandirituba, Pinhais e São José dos Pinhais. Mais de 70 policiais participam da ação, que conta com o apoio da Guarda Municipal de Pinhais, além de cães e um helicóptero da PCPR.

Segundo as investigações, a associação é apontada como responsável por roubos de cargas de cigarros e produtos eletrônicos e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar.





As investigações tiveram início há seis meses. Alguns suspeitos já possuem histórico no sistema criminal por roubos de cargas e outros crimes.